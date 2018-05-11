В Австралии найдены тела семи человек с огнестрельными ранениями

На западе Австралии семь человек, в том числе четверо детей, обнаружены застреленными. О происшествии сообщило местное издание Tweed Daily News.

Как уточняется, тела убитых были найдены в доме в населенном пункте Осмингтон (винодельческий регион Маргарет-Ривер, штат Западная Австралия).

По предварительным данным, речь идет об убийстве-самоубийстве: один из погибших сначала расстрелял своих близких, а после этого покончил с собой.

В настоящее время правоохранители региона расследуют "чудовищный инцидент", рассказал комиссар полиции штата Крис Доусон. На месте преступления были найдены две единицы огнестрельного оружия, передает РИА Новости.