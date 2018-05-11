Хоккеист сборной России Бучневич: мы проиграли в первой же серьезной проверке

Хоккеист сборной России Павел Бучневич после поражения от команды Чехии в матче четвертого тура чемпионат мира (3:4) заявил, что российская команда не прошла свое первое серьезное испытание на турнире.

"Наверное, сборная Чехии стала для нас первой серьезной проверкой – и мы проиграли, — приводит слова Бучневича Спорт24.Ru. – Дальше будем пересматривать видео, и тренер подскажет нам, что нужно изменить".

"У нас есть еще три игры, после чего уже будем готовиться к матчам плей-офф. Это станет хорошим опытом для нас. Команда у нас молодая и многие партнеры проводят свой первый чемпионат мира".