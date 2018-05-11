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11 мая 201807:18

Андрес Иньеста сменил футбол на Формулу-1

Полузащитник испанской "Барселоны" Андрес Иньеста был приглашен пилотами команды "Формулы-1" Red Bull Максом Ферстаппеном и Даниэлом Риккардо на трассу испанского Гран-при, который пройдет в ближайшие выходные. Сообщается, что гонщики предложили ему побыть механиком команды.

К восторгу публики Иньеста не испытал проблем с самостоятельной заменой колеса. При этом никого не смутило то, что сделано футболистом это было не так быстро, как у профессиональных пит-стоперов.

Уже после замены колес у собравшейся публики появилась возможность задать футболисту свои вопросы. Напомним, что Иньеста по окончании сезона покинет каталонский клуб и пока держит в тайне имя своего следующего клуба. "Есть много вариантов, и я сделаю выбор в ближайшие несколько недель. Постараюсь найти верное решение, но мне сложно, поскольку всю карьеру я играл в Барселоне и мне сложно расставаться с ней", — сказал полузащитник, слова которого приводит телеканал "Россия 24"

Барселона может стать первой командой в истории испанского чемпионата, которая завершит сезон без поражений и сразу после этого 33-летний плеймейкер покинет клуб.

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