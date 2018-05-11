В России возбудили уголовное дело по заявлениям Александра Винника

Правоохранители России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, который был арестован в Греции по запросу Соединенных Штатов Америки.

Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы Российской Федерации о преступлениях в сфере финансовых технологий, после чело следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Как уточняет источник, знакомый с делом, с начала марта текущего года Александр Винник подал четыре заявления – министру внутренних дел РФ, начальнику следственного департамента МВД, а также два заявления генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Все эти заявления зарегистрированы, но расследование не ведется, сообщает газета "Известия". Предполагается, что это может быть связано с причастностью влиятельных лиц к отмыванию средств через криптовалюты.

10 мая СМИ сообщали о том, что на Винника планировалось покушение в греческой тюрьме. По информации правоохранителей, преступники собирались отравить его с помощью яда, втертого в одежду. В связи с покушением в колонии были приняты особые меры безопасности.

Александр Винник был арестован в Греции по запросу Соединенных Штатов летом 2017 года. Американские власти обвиняют его в отмывании нескольких миллиардов долларов (от 4 до 9) через биржу криптовалют.