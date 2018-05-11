Унаи Эмери может возглавить "Реал Сосьедад"

Покидающий "Пари Сен-Жермен" главный тренер Унаи Эмери вернется в Испанию. Не исключено, что ему будет предложено возглавить "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

В бытность футболистом Эмери, баск по национальности, выступал за "Реал Сосьедад", но был вынужден завершить карьеру из-за травмы. В последствие Унаи Эмери неоднократно говорил, что мечтает вернуться в родной клуб в качестве тренера.

Унаи Эмери получил известность во время работы в "Валенсии". В 2013 году он возглавлял московский "Спартак". Наибольших успехов баск добился в "Севилье", с которой он трижды побеждал в Лиге Европы. Два последних сезона Эмери трудился в "Пари Сен-Жермен", с которым выиграл звание чемпиона Франции, два Кубка Франции, два Кубка лиги.