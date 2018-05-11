Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом

Певица Юлия Самойлова сказала, что участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце. Она поблагодарила всю команду, которая помогала готовиться ей к выступлению.

"Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья, не хочется теперь расставаться", — сказала артистка.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии. В четверг во время полуфинала Юлия Самойлова исполнила песню I Won't Break, но в финал конкурса не вышла.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта считает, что Самойлова сделала на "Евровидении" все, что было в ее силах. Он рассказал, что итоги полуфинала стали для него очень болезненными, так как впервые Россия не вышла в финал. Аксюта сказал, что в первую очередь сейчас Юлию надо утешить, поскольку она очень трепетный и ранимый человек.

Из-за результатов полуфинала расстроился и певец Филипп Киркоров.

"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — сказал Киркоров.

Между тем, как сообщает РИА Новости, продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление Юлии Самойловой было не самым удачным. У него создалось ощущение, что "у Юли не работали ушные мониторы". Пригожин сказал, что очень удивился, если бы Россия попала в финал. Но при этом продюсер подчеркнул, что в любом случае "Самойлова — молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего".

Юлия Самойлова должна была выступить на "Евровидении" в прошлом году, когда конкурс проходил на Украине. Она должна была исполнить песню Flame Is Burning, но СБУ запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму.