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Ядерная программа Ирана 1 час назад

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11 мая 201809:24 Валентин Богданов

Трамп требует пустить американских экспертов на ядерные и военные объекты Ирана

Дональд Трамп призвал Тегеран заключить новое соглашение по ядерной программе. Президент США требует, чтобы Иран пустил американских экспертов на ядерные и военные объекты.

Первый из санкционных залпов по Тегерану сделан. Из сообщения на сайте американского минфина следует, что США вводят ограничения против шести человек, связанных с корпусом стражей исламской революции и трех компаний, имеющих отношение к КСИР. Самого автора плана "Б" (так санкции называют в Белом доме) новость о них застала в Индиане, куда Дональд Трамп отправился ради мобилизации сторонников перед промежуточными выборами в Конгресс. Впрочем, победителем лидер республиканцев объявляет себя уже сегодня.

"12 июня в Сингапуре я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить будущий мир и безопасность для всего мира. Взаимоотношения с КНДР очень хорошие, но помните, как все в фейк-ньюс говорили, что он приведет нас к ядерной войне? Знаете, что приводит к ядерной войне, что приводит к другим войнам? — Слабость. Я думаю, что нас ждет огромный успех, но мое отношение — если не получится, то не получится, если выйдет, то выйдет. Но нужно провести встречу, потому что мы не знаем наверняка. Мы не вступим в новую иранскую сделку, когда Джон Керри отказался покидать стол переговоров", — сказал Трамп.

На жителей американского захолустья, что куда больше обеспокоены безработицей и зарплатой, чем международной обстановкой, это, наверное, может произвести впечатление, но ни Россию, ни Китай, ни европейских союзников Вашингтона (то есть всех тех, кто вместе с США работал над иранской ядерной сделкой) лишенная логики конструкция переубедить не может. Вице-президент Майк Пенс, который вызвался переводить с трамповского языка на общедоступный, также не преуспел.

"Президент Трамп верит в мир через силу. И, выходя из ядерной сделки с Ираном, он дал понять мировой арене, что мы не вступим в глубоко ошибочное соглашение, которое не достигнет целей", — заявил вице-президент Майкл Пенс.

Более откровенным синонимом определению "мир через силу" в американской внешней политике в последние десятилетие вообще-то служило выражение – "тогда мы летим к вам". Но президенту США, похоже, даже нравится представать человеком без тормозов.

"Важная вещь в связи с подготовкой к встрече, заключается в планах Трампа оказаться более безумным, чем Ким Чен Ын. Вот что имеют в виду советники Трампа, когда говорят, что стратегия президента заключается в его непредсказуемости. Трамп говорит о людях, которые пытаются анализировать его — они на самом деле не знают, что я собираюсь сделать. Он обожает смотреть, как журналисты пытаются предугадать его действия", — говорит журналист Майк Аллен.

Значительная часть аргументации президента заключалась в том, что он говорил — Ирану нельзя доверять. Иран не соблюдает сделку. А в МАГАТЭ заявили, что это не так. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в Конгрессе, что это не так. Разве это хорошее основание в такой ситуации для президента выступать с подобными заявлениями, которые опровергает его собственный министр обороны и МАГАТЭ?

"Ну, я предоставлю министру обороны самому отвечать на вопросы журналистов. Я скажу следующее: позиция администрации заключается в том, что соглашение по Ирану было тяжелой ошибкой. Президент был прав", — сказал Мэттис.

"В МАГАТЭ следят за соблюдением сделки. И у них гораздо больше наблюдателей на месте событий, чем у нас. Но опять-таки, этого не достаточно. У них нет доступа к военным объектам. Президент получил соответствующие данные от разведслужб США".

Но почему тогда Великобритания, Франция, Германия и другие союзники в регионе не поддержали этого решения? Ведь если угроза есть, значит это угроза для всех?

"Я не могу комментировать какие данные разведки в этих странах, решают обнародовать. Я могу сказать, что президент полностью в курсе ситуации в Иране".

В этом, правда, сомневаются его внутриполитические оппоненты. "Я думаю, что президент допустил ошибку, и наша цель — сделать так, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, и принять меры против их не ядерных нарушений в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Выход из ядерного соглашения изолирует Америку", — заявил сенатор США от штата Мэриленд Бен Кардин.

Но Трамп продолжает уходить в отрыв со скоростью клипа, переключая внимание очередным твиттом.

После пояснений от американского полковника Райана Диллона, который пишет в тот же микроблог от имени руководителей операции "Непоколебимая решимость", стало понятно. В Ираке действительно схватили пятерых главарей исламистов. Вот только их калибр Трамп явно преувеличил. Никого с фамилией Аль Багдади среди арестованных нет.

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