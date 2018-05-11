35% россиян хотят понизить пенсионный возраст, 6% - повысить

Только 6 процентов россиян согласны с повышением пенсионного возраста. Об этом свидетельствует опрос, проведенный службой исследований компании HeadHunter. При этом за снижение пенсионного возраста выступают 35% опрошенных, 53% считают существующую планку оптимальной. Еще 6% затруднились ответить на вопрос.

В опросе приняли участие около 8 тысяч человек, сообщает РИА Новости. Респонденты, отметившие необходимость повышения пенсионного возраста, в качестве оптимальной указали планку в 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. Те из опрошенных, кто выбрал снижение, в среднем указали 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

За снижение пенсионного возраста чаще всего высказывались работники в возрасте от 18 до 25 лет (51%). Среди респондентов старше 45 лет за снижение пенсионного возраста высказались только 17%, а 71% в этой возрастной группе считает нынешние сроки выхода на пенсию оптимальными.

За повышение пенсионного возраста чаще других высказывались респонденты из Тюменской (12%) и Тверской областей (11%), а также из Красноярского края (10%). В Москве за более поздний выход на пенсию выступают лишь 9% опрошенных.

Сейчас возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Вопрос о необходимости его поэтапного повышения обсуждают уже несколько лет. В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пора переводить вопрос на законодательный уровень.

"Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей", — сказал он.

8 мая во время выступления в Госдуме Медведев снова вернулся к этому вопросу. Он сказал, что правительство подготовит свои предложения в самой короткой перспективе и внесет их в Думу.