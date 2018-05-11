Следственный комитет собрал доказательства лжи Родченкова

Утверждения информатора ВАДА Григория Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи опровергнуты следствием. Следственный комитет России собрал доказательства, опровергающие слова Родченкова. Документы переданы в ВАДА.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила: "Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время". Следствие провело проверку провождения и регистрации проб в Сочинской лаборатории спортсменов, упомянутых Родченковым и отстраненных МОК от участия в Олимпиадах, — Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова. Их допинг пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. Никаких нарушений выявлено не было. Соответствующие документы были направлены в ВАДА и МОК.

Бывший руководитель антидопинговой лаборатории Григорий Родченков говорил, что ежедневно ночью происходила замена их проб на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов. Все сотрудники лаборатории, допрошенные СК, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось. Таким образом, у следствия есть доказательства того, что Родченков дал лживые показания.