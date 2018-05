Армия Израиля опубликовала видео уничтожения "Панциря"

В Сети появилось видео израильского удара, в ходе которого был уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Удар по системе SA22 (так по кодификации НАТО называют комплекс "Панцирь-С1") был нанесен в ночь на 10 мая в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии. Видео на своей странице в Twitter опубликовала армия Израиля.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45