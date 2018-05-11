Александр Зубков: мы будем подавать иски к ВАДА и МОК

Президент Федерации бобслея Александр Зубков прокомментировал информацию Следственного комитета России, опровергающую показания информатора ВАДА Григория Родченкова. Двукратный олимпийский чемпион считает, что спортсменам следует продолжить подать иски в ВАДА и МОК в гражданские суды.

В пятницу Следственный комитет представил доказательства, опровергающие утверждения Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпийских игр в Сочи. Все документы, уличающие Родченкова во лжи, отправлены в ВАДА.

Александр Зубков был одним из тех, кто был оклеветан Родченковым, и на основании его показаний оказался отстраненным от Олимпийских игр. "Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски к ВАДА и МОК в гражданские суды", — приводит слова Зубкова РИА Новости.