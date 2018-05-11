Дагестанские полицейские стреляли друг в друга и ранили прохожего

В дагестанском Избербаше полицейские устроили "дуэль" на пистолетах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Стрельба произошла в неслужебное время из-за конфликта. Оба полицейских получили ранения, но при этом ранили и местного жителя, который пытался пресечь драку.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.