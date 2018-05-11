Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить

В пятницу Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, проникшего на радиостанцию "Эхо Москвы" и напавшего на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников, суд постановил применить к подсудимому принудительные меры медицинского характера. До вступления приговора в силу в течение 10 дней он может быть обжалован.

Экспертиза установила, что Гриц страдает параноидальной формой шизофрении. Его признали невменяемым. В связи с чем, следствие и прокуратура настаивали на принудительном лечении.

Адвокат Фельгенгауэр с этой позицией согласился. Защита не оспаривала заключение экспертизы, но требовала переквалифицировать действия Грица на более мягкую статью.

Адвокаты намерены добиться выдачи Грица на лечение Израилю (обвиняемый имеет двойное гражданство — России и Израиля).

Как сообщалось, 23 октября 2017 года Гриц проник на радиостанцию, прыснув в лицо охранникам "Эха Москвы" из перцового баллончика, после чего ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло.

Нападавшего задержали на месте преступления, а ведущую увезли в больницу, где она перенесла операцию. Во время допросов Гриц частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.

По его словам, она якобы его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Журналистка вернулась в эфир через две недели после нападения.