В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России

В одном из столичных фитнес-центров скончался топ-менеджер Почты России — руководитель службы информационных технологий и бизнес-тренер Максим Парамонов. По сведениям, появившимся в ряде СМИ, накануне он решил сделать длительный заплыв, хотя не очень хорошо плавал.

Когда Максим Парамонов залез в воду, у него случился инфаркт, и он начал тонуть. Спасти его не удалось, пишет Life.