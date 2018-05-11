В Монако 92-летнюю старушку убило растение-канделябр

В Монако после падения на нее огромного суккулента, напоминающего канделябровый молочай, умерла 92-летняя жительница Лазурного берега.

Как пишет издание Nice Matin, трагедия произошла 10 мая. Из-за упавшего высокого растения пожилая женщина получила травму ноги и была госпитализирована. Однако врачи не смогли ее спасти.

Кроме погибшей 92-летней женщины, от падения суккулента пострадали еще четверо: двое мужчин в возрасте около 60 лет, 50-летняя женщина и молодая девушка.

Пока неизвестно, что именно стало причиной падения растения.

Молочай канделябровый — суккулент из семейства молочаев, его ветви напоминают канделябр. Высота стеблей этого растения может достигать 10 метров, сообщает РИА Новости.