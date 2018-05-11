Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"

Военные Израиля смогли уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в Сирии только если он был выключен или израсходовал боекомплект. Об этом "Интерфаксу" сообщил ведущий российский эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Он подчеркнул, что во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить и сбил израильскую ракету на подлете.

Информацию о расположении "Панциря" израильские военные могли получить с помощью космической разведки или беспилотников.

Доктор военных наук Константин Сивков согласен с тем, что "Панцирь" находился в небоевом состоянии. Об этом он заявил РИА Новости. "Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности", — сказал Сивков.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.

Он добавил, что экипаж стоял рядом с установкой и не применял оружие. Если бы ЗРПК находился в боевой готовности, он бы сбил израильскую ракету, поэтому в конкретном случае уничтожения "Панциря" "нет ничего особенного", отметил эксперт.

Того же мнения придерживается и российский веянный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, "Панцирь-С1" не смог отразить атаку, так как не был активирован.

Накануне армия Израиля распространила заявление, что в нанесла удар по "Панцирю" в рамках широкомасштабной атаки на иранские объекты в Сирии. По некоторым данным, уничтоженный "Панцирь" принадлежал сирийской армии.