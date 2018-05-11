На Пестрикову завели новое дело

В отношении Анастасии Пестриковой — гражданской жены скандально известного полковника Дмитрия Захарченко – возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом стало известно на судебном заседании, в ходе которого женщина просила взыскать с государства 3 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено Следственным комитетом РФ по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

В конце сентября 2017 года Пестрикову задержали в аэропорту Самары в тот момент, когда пыталась вылететь на Кипр. Следствие заподозрило ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой. Следствие утверждало, что источником миллионов был полковник Захарченко. Эти деньги ранее были арестованы на счетах в банке, которые были открыты на имя Горшковой. Пестрикова провела 48 часов в изоляторе временного содержания.

Позже адвокат семьи Захарченко Валерия Тунникова сообщила, что дело Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления. Теперь Пестрикова пытается взыскать с государства моральный и имущественный вред (расходы на адвокатов).