Федотов не собирается уговаривать Шевченко остаться

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не планирует уговаривать члена СПЧ Максима Шевченко продолжать работу, передает ТАСС.

Федотов напомнил, что в регламенте Совета говорится, что работа Совета строится на принципе добровольности. "Если человек не хочет, он пишет заявление, я его передаю президенту, президент издает соответствующий указ, а пока указ не издан, Совет остается в действующем составе", — добавил глава СПЧ.

Он также назвал заявление Шевченко преждевременным. "Совет не уклоняется от обсуждения темы акций 5 мая. Члены Совета были во время этих акций и видели все собственными глазами, но при этом информация, которой они обладают, безусловно, неполна: они видели какую-то часть, а не всю картину. Мы в тот же день запросили информацию из правоохранительных органов, из органов исполнительной власти и сейчас ожидаем эту информацию", — сообщил глава СПЧ.

По его словам, часть информации уже получена. "В этом смысле заявление Максима Леонардовича представляется, мягко говоря, преждевременным", — отметил Федотов.

10 мая журналист Максим Шевченко объявил о выходе из СПЧ. Причиной выхода он назвал невозможность провести "открытое, резонансное" заседание Совета в связи с событиями 5 мая на Пушкинской площади в Москве.

Как заявил ранее и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, предложений обсудить майскую несогласованную протестную акцию в Москве от СПЧ в Кремль не поступало. Он подчеркнул, что Шевченко, выступивший публично с идеей срочного созыва Совета, в Кремль с этим предложением не обращался.

Ранее сообщалось, что 5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тысяч человек.