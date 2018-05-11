Детские тренеры по вольной борьбе сломали челюсть своему коллеге

Два детских тренера по вольной борьбе избили своего коллегу прямо во время тренировки в зале под Харьковом, сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции. В результате пострадавший был госпитализирован с переломом челюсти, а о произошедшем рассказали его товарищи, один из которых опубликовал запись с камеры наблюдения.

Конфликт произошел днем 3 мая в поселке Песочин, где находится открытый четыре месяца назад спорткомплекс "Мобиль". Сам 26-летний Иван Будник сухо отметил, что таким образом коллеги хотели решить рабочие вопросы.

На кадрах видно, как трое наставников отправляются в тренерскую комнату, в то время как их воспитанники разминаются на ковре. Антон Чуев и Дмитрий Пирипилица вскоре вернулись в зал, а вот появления Будника пришлось ждать почти 15 минут. Позже выяснилось, что все это время он провел на полу без сознания.

"Вышел из зала — и сразу получил удар. Пропустил удар от Чуева. Сразу упал, закрылся, больше не помнит. У Чуева 100 кг, а у тебя 60", — пояснил ТСН приятель Ивана, у которого оказались сломана челюсть в двух местах и выбиты два зуба.

Друзья пострадавшего предполагают, что коллеги избили Будника из зависти: поскольку он в несколько раз превосходит их по числу воспитанников. Нападавшие, которых на время расследования от работы, от комментариев отказываются, меж тем родители юных воспитанников надеются на то, что больше их не увидят в спорт комплексе.