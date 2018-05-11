Девочка умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

На уроке физкультуры в одной из школ Новой Москвы умерла 16-летняя ученица, передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Девочке стало плохо во время урока, она потеряла сознание. Учитель оказал тут же первую помощь и вызвал скорую, но школьницу спасти не удалось.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают должностных лиц и одноклассников девочки.