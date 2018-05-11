Бразильцу Неймару надоело в Париже

Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар твердо намерен сменить клуб будущем летом. 26-летний футболист уже поставил об этом в известность руководство парижан.

Неймар считает свой переезд из Испании во Францию ошибкой и готов ее исправить. Футболист хотел бы продолжить карьеру в "Реале" и не скрывает этого. Отец футболиста уже беседовал по этому поводу с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи.

"Пари Сен-Жермен" приобрел Неймара у "Барселоны" прошлым летом за рекордную сумму – 222 миллиона евро. Бразилец сыграл за новый клуб 20 матчей и забил 19 мячей. В марте нападающий получил травму и проходит восстановление.