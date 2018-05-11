Вашингтон извинился перед канадским министром за требование снять тюрбан

Американские власти извинились перед канадским министром Навдипом Бэйнсом за действия сотрудников аэропорта, которые потребовали, чтобы он снял свой тюрбан.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Министр инноваций, науки и экономического развития Канады прибыл в аэропорт Детройта. Навдип Бэйнс, исповедующий сикхизм, прошел все стандартные процедуры проверки. Однако сотрудник службы безопасности аэропорта потребовал пройти дополнительную проверку из-за тюрбана, хотя правила безопасности разрешают сикхам его не снимать.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Presse, в результате Бэйнс был вынужден предъявить свой дипломатический паспорт и назвать свою должность.

"Как только они поняли, кто я такой, оставили меня в покое. Я понимаю, как важна безопасность, но правила должны соблюдаться", — заявил министр.

В Канаде работает больше министров-сикхов, чем в любой другой стране, сообщает газета The Guardian. На выборах в 2015 году 20 сикхов избрали в парламент страны, а четыре человека стали министрами.