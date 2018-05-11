Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира. В список вошло 35 футболистов, 23 из которых войдут в окончательную заявку.

В число кандидатов на участие в первенстве мира полузащитник "Динамо" Александр Ташаев и нападающий ЦСКА Федор Чалов, не привлекавшийся ранее к матчам сборной России. После годичного перерыва вернулся в национальную команду Артем Дзюба, выступающий за тульский "Арсенал". Получил серьезную травму и не сможет принят участие в турнире вратарь "Спартака" Александр Селихов. Нет в списке перенесших тяжелое повреждения колена защитников Георгия Джикии ("Спартак") и "Виктора Васина (ЦСКА), а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Сам список Черчесова состоит из двух частей. 28 футболистов вызваны на тренировочные сборы в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая). Это вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"). Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – "Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА). Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – "Зенит"), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – "Спартак"), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – "Локомотив"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал"). Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА). Еще 7 игроков вошли в дополнительный список: вратарь: Маринато Гилерме ("Локомотив"). Защитники: Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак"). Полузащитники: Денис Глушаков ("Спартак"), Антон Швец ("Ахмат"). Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба – "Зенит").