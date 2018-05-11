Подрыв доверия: Путин и Меркель обсудили политику США

Решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе канцлер Германии Ангела Меркель назвала "неправильным". Выступая в городе Мюнстер на католической конференции, она заявила, что это подрывает доверие международному порядку, передает ТАСС.

Владимир Путин и Ангела Меркель считают важным сохранить сделку по ядерной программе Ирана, передает телеканал "Россия 24".

По их словам, договор имеет принципиальное значение для безопасности в регионе и во всем мире. Ситуацию, сложившуюся после одностороннего выхода США из сделки, лидеры России и Германии обсудили по телефону. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Как сообщалось ранее, американский президент Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

Трамп объявил о восстановлении всех санкций, которые были приостановлены в результате достигнутой сделки. При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это же подтверждали и все остальные страны, проводившие переговоры по данному соглашению.