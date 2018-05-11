Песков: решение по Кудрину пока не принято

Никаких решений по кандидатуре экс-министра финансов Алексея Кудрина в качестве главы Счетной палаты РФ пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Кремль не анонсирует кадровых решений. "Не будем делать этого и на этот раз", — добавил Песков, отметив, что, как только решения будут приняты, о них сразу сообщат.

Накануне стало известно, что фракция "Единая Россия" в Госдуме предложила Кудрину возглавить Счетную палату.

Между тем, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что рассчитывает на честную работу Кудрина на этом посту. Миронов подчеркнул, что знает Кудрина "как суперпрофессионала" и добавил, что таким "небожителям", как Кудрин, иногда бывает полезно сойти с высот министра финансов и "немножко посмотреть, как люди живут".

Миронов также заявил, что "Справедливой России" близки предложения Кудрина по избирательному законодательству.