Вратарь "Спартака" Селихов получил серьезную травму

Вратарь "Спартака" Александр Селихов получил на тренировке серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. 24-летний футболист пропустит заключительный матч чемпионата России и чемпионат мира.

Согласно информации Чемпионат.com, Александр Селихов повредил ахиллово сухожилие на тренировке. Лечение вратаря займет несколько месяцев. Таким образом, Селихов может пропустить не только матч 30 тура с "Динамо", но и чемпионат мира, и начало следующего сезона.

Пришедший зимой 2017 Селихов в текущем сезоне стал основным вратарем "Спартака". В нынешнем чемпионате он сыграл 21 матч, в котором пропустил 18 мячей.