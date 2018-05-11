Путин встретится с Пашиняном 14 мая

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита Евразийского экономического союза. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Как передает "Интерфакс", также в Сочи запланированы встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Достаточно напряженная повестка дня", — отметил Песков.

8 мая парламент Армении утвердил Пашиняна на пост премьер-министра. За оппозиционного лидера проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.

Сегодня Пашинян пообещал провести выборы парламента в максимально короткие сроки, но конкретного решения пока нет, сообщает ТАСС. На вопрос журналиста, согласна ли Республиканская партия с этим, премьер Армении ответил, что "все решения принимает общество, на не партии".