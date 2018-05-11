В Москве стартовал футбольный турнир "Будущее зависит от тебя"

В Москве в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 стартовали первые в истории международные соревнования по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя". Двадцать четыре команды юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет из 21 страны сразятся на поле стадиона "Сапсан-Арена" за звание чемпионов.

В соревнованиях примут участие команды из Англии, Белоруссии, Бразилии, Бурунди, Боливии, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Кении, Либерии, Маврикия, Мексики, Непала, Пакистана, России, США, Таджикистана, Танзании, Узбекистана и Филиппин. Нашу страну будут представлять две команды – сборная девушек из города Зубцов Тверской области, выигравшая федеральный отборочный турнир в декабре прошлого года, и чемпионы всероссийского этапа 2017 года – команда "Галактика" из Смоленской области.

Сразу после торжественной церемонии открытия и жеребьевки состоялся первый товарищеский матч между командой девушек из России и сборной команды из Бразилии (победителем турнира 2014 года). Промежуточные групповые игры пройдут 12, 13 и 14 мая, полуфинал и финал — 16 мая. В тот же день состоится церемония закрытия соревнований. Подробное расписание игр можно уточнить на сайте проекта. Вход для зрителей свободный.

Турнир "Будущее зависит от тебя" организован компанией "МегаФон" и благотворительной организацией Street Child United при поддержке Save the Children. В России соорганизаторами проекта выступают Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ и Российский университет дружбы народов. Цель проекта — дать детям, оставшимся без попечения родителей или без поддержки взрослых, шанс на успех и возможность реализовать себя в футболе.

В Москве ребят ждет увлекательная культурная программа: экскурсия по Кремлю и Красной площади, прием в резиденции посла Великобритании в России, прогулка по Москва-реке и многие другие интересные мероприятия. Также в рамках турнира пройдет Конгресс для молодежи, где юноши и девушки поделятся своим личным опытом и размышлениями о том, как они могут изменить свою судьбу.

Освещать соревнования будут телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал Вести.Ru, газета "Коммерсантъ", агентство спортивных новостей "Р-Спорт", радио "Спорт FM", спортивный портал "Чемпионат", портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, Федерация спортивных журналистов России, информационное агентство новостей Sputnik и газета Metro.