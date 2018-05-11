В Кремле прокомментировали идею о трех президентских сроках подряд

Вопрос возможности трех подряд президентских сроков для одного и того же человека не стоит в повестке дня главы российского государства Владимира Путина, передает ТАСС.

Как заявил журналистам и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение властей Чечни, "это не вопрос повестки дня президента".

Представитель Кремля напомнил, что глава государства неоднократно озвучивал свою позицию по поправкам в Конституцию. Так, в марте Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что не имеет планов изменять основной закон

В четверг парламент Чечни единогласно принял решение выступить с законодательной инициативной о возможности продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд.

Согласно Конституции РФ, сейчас одно и то же лицо не может занимать пост президента РФ более двух сроков подряд.