К тверскому кондитеру из соцсетей постучалась налоговая

В Твери "на живца" сотрудники налоговой службы поймали кондитера, который частным образом пек торты и привлекая клиентов через соцсети.

Налоговики выступили в роли "заказчика" выпечки, а когда пришли за заказом, потребовали предоставить декларацию о доходах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Кондитеру вручили уведомление, чтобы он дал пояснения по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, а также неуплаты налога на доходы физических лиц.

В итоге кондитер как физическое лицо предоставил декларации о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести в России с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3 процента для самозанятых граждан (репетиторов, нянь, домработниц и иных лиц), которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально.

В 2017 российские власти уже пытались легализовать самозанятых граждан, предложив им налоговую амнистию, которая была продлена до конца 2018 года. Правда, особого успеха она не имела: за весь прошедший период на налоговый учет встало меньше тысячи человек.