Нетаньяху ни при чем: Россия никогда не собиралась поставлять С-300 в Сирию

Россия не планирует поставлять Сирийской Арабской Республике зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит", даже переговоров об этом не ведется, заявил и.о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков агентству "Интерфакс". А раз о передачи ЗРК и речи не идет, то и визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву никакого отношения к поставкам С-300 не имеет.

Напомним, российские политики и военные уже не раз предлагали вооружить сирийскую армию зенитными ракетными комплексами С-300. Например, 16 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть все шаги по укреплению обороноспособности Сирии, в их числе и поставки ЗРК.

А 14 апреля после ракетного удара США, Великобритании и Франции по Арабской Республике, начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской объявил, что Москва может вернуться к вопросу поставки комплексов "Фаворит" Дамаску.