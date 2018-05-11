Пожар на "Ромуальде Муклевиче": без жертв не обошлось

В результате пожара на ремонтируемом гидрографическом судне "Ромуальд Муклевич" погиб один человек. Предположительно, он проводил ремонтно-сварочные работы, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Сообщение о задымлении в трюме судна, которое ремонтируют на Кронштадтском морском заводе в Петербурге, поступило в МЧС в 9 часов утра. Через час ранг пожара повысили до второго по пятибалльной шкале.

Судно "Ромуальд Муклевич" вступило в строй в1991 году. С 2016 года находится в плановом ремонте, завершить который планировали осенью 2018 года.

В настоящее время на предприятии идет проверку, по результатам которой установят ущерб и его влияние на дальнейшие ремонтные работы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.