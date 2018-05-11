Понтус Вернблум покинет ЦСКА после окончания чемпионата

Шведский полузащитник Понтус Вернблум покинет ЦСКА после завершения чемпионата России по футболу. 32-летний футболист не стал продлевать контракт с армейским клубом.

Вернблум выступает в ЦСКА с 2012 года. Все это время Понтус был одним из ведущих игроков армейского клуба. Москвичи хотели продлить сотрудничество со скандинавом, но Вернблум ответил отказом, сославшись на семейные обстоятельства.

Уйдет из ЦСКА еще один легионер – болгарский полузащитник Георгий Миланов, отыгравший в команде пять сезонов. Контракт Миланова истекает в конце мая, и новое соглашение с ним подписано не будет.