Тема:
Евровидение-2018 1 час назад
Вылет Самойловой с "Евровидения" назвали форс-мажором
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении", сделала все, что смогла, но оценки зрителей и жюри были справедливыми – такое мнение ТАСС высказала продюсер Яна Рудковская. После выступления в полуфинале конкурса Самойлова не смогла попасть в финал.
"Здесь не надо никого обвинять, это форс-мажор. Юля все, что могла, все сделала", — заявила Рудковская.
Форс-мажор, по ее словам, заключался в том, что Самойлова не смогла выступить в прошлом году, когда конкурс проходил на Украине – российскую певицу не пустили в Киев. В Португалии же у Самойловой, по словам Рудковской, были сильные конкуренты, которые "выходили на сцену и великолепно пели без бэк-вокала".
В сложившейся ситуации неуместно говорить о предвзятом отношении, считает продюсер. Рудковская подчеркнула, что Самойлову никто не засудил и призвала поддержать исполнительницу и поблагодарить ее.
В свою очередь, композитор Владимир Матецкий считает, что у Самойловой были все шансы пройти в финал "Евровидения", однако "понимать все тонкости" конкурса "никому не дано". И когда артист едет на конкурс, следует осознавать, "что это жесткое увеличительное стекло, в котором рассматривается человек", отметил композитор.
Из проигрыша Самойловой он предлагает не делать трагедии, а сделать серьезные выводы о том, как продвигать российских артистов, чтобы они могли побеждать в международных конкурсах, передает РИА Новости.
Матецкий также призвал не воспринимать "Евровидение" через установку "надо ехать, побеждать".
"Надо ехать, пытаться побеждать, но и получать от этого удовольствие, надо радоваться, что есть этот конкурс", — сказал он.
Победитель "Евровидения" определится 12 мая.
Ранее по теме
-
Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом6 часов назад
-
Юлия Самойлова, представляющая Россию на "Евровидении", не прошла в финал15 часов назад
-
В Лиссабоне подведены итоги первого полуфинала "Евровидения"2 суток назад
-
Одноклассники покажут закулисье "Евровидения-2018"4 суток назад
-
Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"4 суток назад
-
Киркоров больше не хочет на "Евровидение"5 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ложь Родченкова опровергнута
- Россия выбыла из "Евровидения"
- Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить
- В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Инцидент с танком Т-34 в Ростове-на-Дону попал на видео
- Семью умершего экс-губернатора пытали
- Врачи не смогли спасти известного российского режиссера, разбившегося в ДТП
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
Путин вышел на сочинский лед
- Парад Победы произвел фурор в западных СМИ
- Телеканал "Интер" попал в опалу из-за трансляций 9 мая
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В столичной школе появилась "ЗИНОТЕКА"
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо