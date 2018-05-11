Антироссийские санкции ударили по американским туалетам

Из-за санкций, которые США ввели в начале апреля в отношении России, в штаб-квартире Национальной службы парков начались проблемы с канализацией.

Представитель службы Майк Литтерст рассказал изданию Huffington Post, что в историческом здании, которое находится рядом с мемориалом Джефферсона в Вашингтоне, долгое время были проблемы с канализационными насосами. В прошлом году их заменили, однако они снова сломались в марте. С этого времени туалеты в здании не работали, а сотрудники были вынуждены пользоваться биотуалетами или туалетами, расположенными в других зданиях.

Для замены насосов служба обратилась к компании Chesapeake Environmental Equipment, которая является дистрибьютором швейцарского концерна Sulzer. Контракт на поставку оборудования был заключен 19 марта. Однако 63% акций концерна принадлежало группе "Ренова" Виктора Вексельберга, который попал в новый санкционный список, обнародованный 6 апреля. Счета швейцарского концерна в банках США были частично заморожены, компания не могла проводить транзакции в долларах и принимать новые заказы.

12 апреля Вексельберг продал часть акций, снизив свою долю до 48%. Так Sulzer смог выйти из-под действия санкций США. На следующий день необходимое оборудование было доставлено. Туалеты снова начали работать 20 апреля.