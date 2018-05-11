Три человека погибли в столкновении внедорожника с грузовиком под Ростовом

Владелец Land Rover Discovery и два его пассажира погибли в результате столкновения с вылетевшим на встречную полосу грузовиком под Ростовом-на-Дону. Очевидцы запечатлели на видео первые секунды после страшной аварии.

ДТП произошло около полудня в пятницу, 11 мая, на трассе М-4 "Дон" около поселка Щепкин в Аксайском районе. По предварительным данным, которые приводит региональное управление МВД, водитель тяжелой машины с кирпичами не совладал с управлением и выехал на "встречку", где на скорости протаранил оранжевый внедорожник.

После сильнейшего удара грузовик вылетел на обочину, а смятый Land Rover загорелся. Когда очевидцы потушили автомобиль, в салоне они обнаружили три бездыханных тела, водителя и двух его пассажиров, — от полученных травм они скончались на месте.