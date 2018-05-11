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Болезнь Альцгеймера 41 минута назад

Новости Наука

11 мая 201814:49 Евгения Ефимова

Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого

Крысы не хуже людей могут запомнить последовательность событий.
Фото Indiana University.

Может показаться, что только людям свойственно запоминать последовательность случившихся событий. И действительно, ранее учёные не понимали, могут ли животные похвастаться такой особенностью или же нет. Недавно нейробиологи Индианского университета получили первые доказательства того, что крысы способны мысленно воспроизводить события прошлого.

Специалисты сразу оговариваются, что способность животных, конечно же, не совсем схожа с навыком человека запоминать последовательность событий. Тем не менее результаты работы могут помочь в разработке новых препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

"Причина, по которой мы заинтересованы в изучении памяти животных, заключается не столько в понимании животных, сколько в разработке новых моделей памяти, которые соответствуют типам памяти, нарушенным такими заболеваниями как болезнь Альцгеймера", — говорит ведущий автор исследования Джонатан Кристал (Jonathon Crystal) из Индианского университета.

Напомним, что болезнь Альцгеймера со временем лишает человека памяти. На сегодняшний день существуют некоторые методы лечения, позволяющие лишь облегчить симптомы заболевания, а вот лекарств, которые могли бы полностью избавить человека от такого недуга, нет.

Специалисты проводят различные доклинические исследования некоторых экспериментальных методов и препаратов, но ни один из них ещё не оправдал возложенных надежд.

Как отмечает Кристал, большинство сегодняшних доклинических исследований потенциальных новых лекарств от болезни Альцгеймера изучают, как эти соединения влияют на пространственную память (spatial memory). Поясним, что речь идёт об одном из самых легкодоступных для оценки типов памяти у животных.

Но в этом-то и загвоздка: самые мучительные последствия болезни Альцгеймера заключаются в потере не пространственной памяти, а эпизодической, или способности человека запоминать прошлые событий в том же порядке, в котором они происходили. Нетрудно догадаться, что, если последовательность событий будет изменена, весь эпизод не будет иметь никакого смысла.

"Если ваша бабушка страдает от болезни Альцгеймера, то один из самых печальных аспектов болезни заключается в том, что она не может вспомнить, что вы рассказали ей о своей жизни в вашу последнюю встречу", — говорит Даниэль Паноз-Браун (Danielle Panoz-Brown), первый автор исследования.

Она отмечает, что её исследовательская группа заинтересована в изучении эпизодической памяти, поскольку именно она страдает из-за болезни Альцгеймера и старения в целом.

Поясним, что эпизодическая память, например, помогает человеку вспомнить, где он оставил ключи (поскольку благодаря ей он сможет припомнить всю последовательность событий и воспроизвести в голове каждый свой шаг). Возможность повторного воспроизведения этих событий в определённом порядке называется "воспроизведение эпизодической информации".

Чтобы оценить способность животных воспроизводить прошлые события по памяти, Кристал и его коллеги почти год обучали 13 крыс запоминать "список" из 12 разных запахов.

Затем они поместили животных в "арену" с различными запахами, чтобы увидеть, могут ли грызуны восстановить последовательность со второго по последний запах или с четвёртого по последний аромат из списка.

Учёные вознаграждали животных всякий раз, когда те правильно определяли последовательность запахов. Они даже изменяли количество запахов в тестовом списке. Это было необходимо, чтобы убедиться, что крысы действительно помнят порядок ароматов из исходного списка, а не сами запахи. Таким образом, они доказали, что животные могут полагаться на свою способность вспоминать именно порядок запахов.

Наблюдения исследователей подтвердили, что животные вспоминали весь список, который они выучили, и правильно определили запахи в 87 процентах случаев. Результаты являются убедительным доказательством того, что животные использовали воспроизведение эпизодической информации.

Если говорить о других признаках правильной работы эпизодической памяти, то дополнительные эксперименты подтвердили, что воспоминания крыс были долговечными и устойчивыми к "вмешательствам" других воспоминаний.

Более того, специалисты проводили тесты, которые временно подавляли активность в гиппокампе (область мозга, отвечающая за эпизодическую память), чтобы подтвердить, что крысы использовали именно эту часть мозга для выполнения поставленных перед ними задач.

Отмечая результаты последней работы, Кристал при этом подчёркивает необходимость разработки новых способов тестирования воспроизведения эпизодической информации у крыс. Это особенно актуально в свете появления новых генетических инструментов, позволяющих исследователям создавать крыс с неврологическими состояниями, подобными болезни Альцгеймера.

"Если мы хотим справиться с болезнью Альцгеймера, нам нужно убедиться, что мы пытаемся защитить правильный тип памяти", — заключает он.

Результаты исследования представлены в научном издании Current Biology.

Ранее нейрофизиологи выявили зачатки воображения у лабораторных крыс. Более того, выяснилось, что крысы понимают, что они что-то забыли, и даже испытывают сожаление после принятия неверных решений).

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