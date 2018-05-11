Тема:
Болезнь Альцгеймера 41 минута назад
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
Может показаться, что только людям свойственно запоминать последовательность случившихся событий. И действительно, ранее учёные не понимали, могут ли животные похвастаться такой особенностью или же нет. Недавно нейробиологи Индианского университета получили первые доказательства того, что крысы способны мысленно воспроизводить события прошлого.
Специалисты сразу оговариваются, что способность животных, конечно же, не совсем схожа с навыком человека запоминать последовательность событий. Тем не менее результаты работы могут помочь в разработке новых препаратов для лечения болезни Альцгеймера.
"Причина, по которой мы заинтересованы в изучении памяти животных, заключается не столько в понимании животных, сколько в разработке новых моделей памяти, которые соответствуют типам памяти, нарушенным такими заболеваниями как болезнь Альцгеймера", — говорит ведущий автор исследования Джонатан Кристал (Jonathon Crystal) из Индианского университета.
Напомним, что болезнь Альцгеймера со временем лишает человека памяти. На сегодняшний день существуют некоторые методы лечения, позволяющие лишь облегчить симптомы заболевания, а вот лекарств, которые могли бы полностью избавить человека от такого недуга, нет.
Специалисты проводят различные доклинические исследования некоторых экспериментальных методов и препаратов, но ни один из них ещё не оправдал возложенных надежд.
Как отмечает Кристал, большинство сегодняшних доклинических исследований потенциальных новых лекарств от болезни Альцгеймера изучают, как эти соединения влияют на пространственную память (spatial memory). Поясним, что речь идёт об одном из самых легкодоступных для оценки типов памяти у животных.
Но в этом-то и загвоздка: самые мучительные последствия болезни Альцгеймера заключаются в потере не пространственной памяти, а эпизодической, или способности человека запоминать прошлые событий в том же порядке, в котором они происходили. Нетрудно догадаться, что, если последовательность событий будет изменена, весь эпизод не будет иметь никакого смысла.
"Если ваша бабушка страдает от болезни Альцгеймера, то один из самых печальных аспектов болезни заключается в том, что она не может вспомнить, что вы рассказали ей о своей жизни в вашу последнюю встречу", — говорит Даниэль Паноз-Браун (Danielle Panoz-Brown), первый автор исследования.
Она отмечает, что её исследовательская группа заинтересована в изучении эпизодической памяти, поскольку именно она страдает из-за болезни Альцгеймера и старения в целом.
Поясним, что эпизодическая память, например, помогает человеку вспомнить, где он оставил ключи (поскольку благодаря ей он сможет припомнить всю последовательность событий и воспроизвести в голове каждый свой шаг). Возможность повторного воспроизведения этих событий в определённом порядке называется "воспроизведение эпизодической информации".
Чтобы оценить способность животных воспроизводить прошлые события по памяти, Кристал и его коллеги почти год обучали 13 крыс запоминать "список" из 12 разных запахов.
Затем они поместили животных в "арену" с различными запахами, чтобы увидеть, могут ли грызуны восстановить последовательность со второго по последний запах или с четвёртого по последний аромат из списка.
Учёные вознаграждали животных всякий раз, когда те правильно определяли последовательность запахов. Они даже изменяли количество запахов в тестовом списке. Это было необходимо, чтобы убедиться, что крысы действительно помнят порядок ароматов из исходного списка, а не сами запахи. Таким образом, они доказали, что животные могут полагаться на свою способность вспоминать именно порядок запахов.
Наблюдения исследователей подтвердили, что животные вспоминали весь список, который они выучили, и правильно определили запахи в 87 процентах случаев. Результаты являются убедительным доказательством того, что животные использовали воспроизведение эпизодической информации.
Если говорить о других признаках правильной работы эпизодической памяти, то дополнительные эксперименты подтвердили, что воспоминания крыс были долговечными и устойчивыми к "вмешательствам" других воспоминаний.
Более того, специалисты проводили тесты, которые временно подавляли активность в гиппокампе (область мозга, отвечающая за эпизодическую память), чтобы подтвердить, что крысы использовали именно эту часть мозга для выполнения поставленных перед ними задач.
Отмечая результаты последней работы, Кристал при этом подчёркивает необходимость разработки новых способов тестирования воспроизведения эпизодической информации у крыс. Это особенно актуально в свете появления новых генетических инструментов, позволяющих исследователям создавать крыс с неврологическими состояниями, подобными болезни Альцгеймера.
"Если мы хотим справиться с болезнью Альцгеймера, нам нужно убедиться, что мы пытаемся защитить правильный тип памяти", — заключает он.
Результаты исследования представлены в научном издании Current Biology.
Ранее нейрофизиологи выявили зачатки воображения у лабораторных крыс. Более того, выяснилось, что крысы понимают, что они что-то забыли, и даже испытывают сожаление после принятия неверных решений).
Ранее по теме
-
Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера1 месяц назад
-
Знание нескольких языков поможет мозгу противостоять серьёзным заболеваниям3 месяца назад
-
Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию3 месяца назад
-
Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие старческого слабоумия3 месяца назад
-
Российские учёные нашли средство от старческих нейродегенеративных расстройств3 месяца назад
-
Нарушение циркадных ритмов оказалось ранним признаком болезни Альцгеймера3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ложь Родченкова опровергнута
- Россия выбыла из "Евровидения"
- Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить
- В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
- Таймыр вновь собирает звезд мирового керлинга
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Инцидент с танком Т-34 в Ростове-на-Дону попал на видео
- Семью умершего экс-губернатора пытали
- Врачи не смогли спасти известного российского режиссера, разбившегося в ДТП
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
Рубль резко укрепился на фоне роста цен на нефть
- Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис
- Что будут делать страны, торгующие с Ираном?
- КНР не изменит позицию на торговых переговорах с США
- МИД: Россия не выйдет из ядерной сделки с Ираном
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
Путин вышел на сочинский лед
- Парад Победы произвел фурор в западных СМИ
- Телеканал "Интер" попал в опалу из-за трансляций 9 мая
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Технологии блокчейн: доверяй, но проверяй
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- Автохамы проехались по дорожкам в столичном парке
- На ВДНХ завершаются работы по благоустройству
- Санитары реки: кто следит за чистотой водных артерий столицы
- В столичной школе появилась "ЗИНОТЕКА"
- В Театре Наций готовятся к "Игре"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей
- Растение-паразит разучилось дышать самостоятельно и начало воровать энергию у хозяина
- Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо