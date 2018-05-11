Орлы и свастика: в столице накрыли нелегальных торговцев холодным оружием

В столице прошла серия обысков по выставкам холодного оружия. Оперативники проверяли информацию о том, что в городе появились незаконные точки, где торгуют не парадными антикварными кортиками, а настоящими боевыми клинками. В итоге два нелегальных магазина были обнаружены на Старом Арбате и на Самокатной улице.

Подозреваемые выставили там частные коллекции якобы только для демонстрации, но по факту, как считают в полиции, продавали холодное оружие. Соответствующей лицензии у них не было. Среди раритетов были ножи с эмблемами орлов и свастикой. Именно эта символика изображена на гербе Третьего рейха. Коллекционеры задержаны.

"Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В результате проведенных обысков обнаружено и изъято 14 единиц холодного оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", — сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Задержанным грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают, сколько ножей они успели продать до того, как на выставку нагрянули оперативники.