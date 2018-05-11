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Футбол-2018 24 минуты назад
Станислав Черчесов: в расширенном списке могут возникнуть изменения
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил расширенный список команды для участия в чемпионате мира. В списке 35 игроков, 23 из которых войдут в окончательную заявку.
Станислав Черчесов огласил расширенный список за три дня до срока, обозначенного ФИФА. "Мы должны подать список из 35 человек до 14 мая. Сегодня у нас только 11 мая, и за оставшееся время еще могут быть изменения, – объяснил Черчесов. – Мы идем по графику. Решили огласить заявку сегодня, потому что футболисты должны знать, к чему готовиться, как готовиться и что планировать. Есть футбол, а есть еще и жизнь. Футболисты должны знать, что им делать, планировать отпуск, у них есть еще и семьи. 13-го последний тур, а 14-го объявление состава – это неправильно. Если что-то изменится, значит, изменится. Нас никто не ограничивает в дозаявке или замене футболистов. Все решается не в одну секунду, идет постоянный большой анализ. Мы уже работаем почти два года вместе. Кто-то был на сборе, кто-то – был, но потом не вызывался. Смотрим на то, как и кто себя проявлял в последнее время. Двери всегда открыты. Мы вышли на финишную прямую, нужно определяться и брать тех, кто на сегодняшний день готовы лучше выполнять те или иные задачи.".
Главный тренер сборной России сказал, что при выборе состава учитывались особенности игры соперников россиян на групповом этапе" – сборных Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. "Мы изучаем соперника, исходим из этого. Не знаю, правильно ли это говорить или нет, но на Кубке конфедераций у нас был в заявке Тарасов, потому что нам нужно было играть с Новой Зеландией. Это, кстати, как раз единственный матч, где Тарасов вышел на замену. Мы его выпустили за 20 минут до конца, когда вели в счете, он нам помог на стандартах и верховых мячах", — цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Станислав Сламович коснулся темы контрольных матчей, которые предстоит провести нашей сборной при подготовке к чемпионату мира. " Это последние контрольные матчи, которые мы должны провести перед чемпионатом мира. Понятно, что состояние у нас с ними будет разное, ведь первая игра пройдет после непосредственных тренировок. Мы это прошли еще тогда, когда играли с Венгрией перед Кубком конфедераций. С Австрией будет одно состояние, с турками уже должно быть получше. Также 14 мая должен быть технический комитет, где я озвучу, какой план подготовки у нас есть. Мы уже выбрали направление (еще перед Кубком конфедерации), и оно было правильное, потому что команда чувствовала себя хорошо".
Наставник российской сборной объяснил некоторые кадровые решения. " Газинский проходил с нами сборы, был на Кубке конфедераций. Потом – не вызывался, потому что не показывал определенный уровень. В последние семь матчей он вышел на тот уровень, который нас устраивает. Один игрок теряет позиции, другой возвращается. Это нормальный спортивный принцип. То же самое можно сказать про Заболотного и Дзюбу. Это нормальное явление. Решение по Глушакову принято, обдумывали мы его не одну секунду и не одну минуту. Принимается оно не ситуативно, а исходя из наблюдений. Мы смотрим на определенный промежуток времени, как человек себя проявляет и в каком состоянии находится. Шатов травмирован. Мы за ним внимательно наблюдали, хорошо, что он перешел в "Краснодар". Думаю, его шансы были бы достаточно велики, если бы он продолжал играть и проявлять свои качества. Но, к сожалению, нашему, мы не могли его рассматривать из-за травмы. Хотя очень хотели. Дзюба продолжил играть так же и забивать. Я всегда объясняю свои действия. Артем играет хорошо, поэтому мы и обращаем на него внимание. Единственное, что мне не понравилось – так это то, что Дзюба сказал, что будет запасным. У нас нет запасных в команде".
В расширенный список вошли пять вратарей – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит"), Владимир Габулов ("Брюгге") и Гильерме Маринато ("Локомотив"). В окончательной заявке останется три голкипера. Капитаном сборной России на чемпионате мира будет Игорь Акинфеев. Не сможет сыграть на чемпионате мира вратарь "Спартака" Александр Селихов, получивший тяжелую травму. Черчесов, сам в прошлом прекрасный вратарь, объяснил ситуацию со стражами ворот. " По поводу корректировок, одна произошла буквально за час до того, как я отдал список пресс-атташе Игорю Владимирову. Позвонил врач сборной Эдуард Безуглов и сказал, что у Селихова травма ахилла. Не поленился, сам позвонил спартаковскому доктору Михаилу Вартапетову, чтобы убедиться. Меня заверили, что шансов у Селихова готовиться к чемпионату мира нет. Такие нюансы всегда возникают. Что касается Джанаева, он полностью восстановился после травмы. Мы знаем его не понаслышке, и не по "Спартаку" или "Тереку", а по тому, как он чувствует себя в сборной. Саша Селихов – например, мой игрок, который у меня начинал в "Амкаре", приехал в первый раз в национальную команду, не очень комфортно себя чувствовал. Во второй раз было уже все нормально. А Лунев сразу почувствовал себя как дома".
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