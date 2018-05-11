Сериал "Рик и Морти" продлили на 70 эпизодов

Представители канала Adult Swim продлили популярный мультсериал "Рик и Морти" на 70 эпизодов. Ранее сообщалось, что проект могут закрыть, это привело многих зрителей в ужас. "Рик и Морти" представляет собой пародию на "Назад в будущее" для взрослых, сообщает Hollywood Reporter.

О том, что сериал "Рик и Морти" будет продолжен, написал в своем "Твиттере" один из авторов мультфильма Джастин Ройланд.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) 10 мая 2018 г.

Позже эту информацию подтвердили журналисты.

Мультсериал для взрослых о приключениях приключения ученого-алкоголика и его внука впервые появился в блоке Adult Swim на канале Cartoon Network в 2013 году. В 2015-м вышел второй сезон, а к 2017-му был готов третий. В настоящий момент вышел 31 эпизод сериала.

Один из сценаристов "Рика и Морти" заявил, что следующий сезон мультфильма выйдет не раньше 2019 года.