Сериал "Рик и Морти" продлили на 70 эпизодов

Представители канала Adult Swim продлили популярный мультсериал "Рик и Морти" на 70 эпизодов. Ранее сообщалось, что проект могут закрыть, это привело многих зрителей в ужас. "Рик и Морти" представляет собой пародию на "Назад в будущее" для взрослых, сообщает Hollywood Reporter.

О том, что сериал "Рик и Морти" будет продолжен, написал в своем "Твиттере" один из авторов мультфильма Джастин Ройланд.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP