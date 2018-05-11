В метро станет тише: столичная подземка переходит на новые шпалы

Поездки на метро станут комфортнее: в столичной подземке приняли новую программу реконструкции путей и устанавливают современные шпалы. За счет особого материала они способны поглощать шум и вибрацию во время движения состава.

На станции "Чкаловская", несмотря на поздний час, шумно как днем в час-пик. Рабочие меняют подрельсовые основания. На данный момент заменено почти 1,5 тысячи старых шпал. Начались работы еще в январе, к этому моменту обновлено 400 метров подземной железной дороги. С одной стороны платформы старые шпалы извлекают при помощи отбойного молотка, с другой этот этап уже позади, здесь рабочие красят бетонное основание пути. Там, где все готово, расстояние между рельсами проверяют специальным прибором. Как говорят специалисты, рельсовая колея не должна терять своей геометрии.

"Вначале была проведена шлифовка путевого бетона, далее деревянные сваи были заменены на железобетонные полушпалы типа ЛВТ, сейчас идет покраска, затем будет проведена выправка контактного рельса и диагностика произведенных работ", — рассказывает Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальник Московского метрополитена.

Новые шпалы позволят заметно снизить уровень шума в московском метро. Новая шпала достаточно тяжелая — 58 килограммов. Блок находится в специальном резиновом чехле, за счет этого и удается снизить шум и вибрацию при движении поезда. Срок службы новых шпал 40 лет. Да и содержание их обходится на 20 процентов дешевле. Такая технология используется во многих метрополитенах мира.

Решение заменить подрельсовые основания в московской подземке приняли еще пять лет назад. Пилотной станцией была "Библиотека имени Ленина". Технология себя оправдала. После чего шпалы обновили на 23 станциях. Сегодня принято решение о продолжении этих работ.

"Было принято решение и сформирована 3-летняя программа, в ходе которой эти полушпалки будут установлены еще на 25 станциях", — поясняет Дмитрий Дощатов, первый заместитель начальник Московского метрополитена.

Такие работы можно проводить только ночью, когда поезда не ходят. Для крепления шпал используется специальный раствор, который застывает очень быстро.

Общая протяженность обновленных путей московской подземки сегодня уже достигла 100 километров. В этом году бесшумные шпалы кроме "Чкаловской" уложат на двух станциях "Комсомольская" и "Курская" Кольцевой линии, а еще на "Коломенской", "Киевской", "Щукинской", "Бабушкинской" и на станции "Отрадное".