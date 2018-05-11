Русофобия Скрипки лишила "Вопли Видоплясова" трети зрителей в Гааге

Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, что его группа "Вопли Видоплясова" лишилась трети зрителей на концерте в Гааге из-за его русофобского высказывания. В эфире телеканала "112" Скрипка признался, что "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории.

Часть зрителей ушла с концерта после заявления музыканта о том, что ему приятно выступать в Гааге, "где скоро будет суд над Россией".

Скрипка извинился за свое поведение и успокоил себя тем, что среди тех, кто ушел, были только россияне, передает РИА Новости.

Ранее Скрипка предлагал создать гетто для тех, кто не может выучить украинский язык, потому что у них низкий IQ.