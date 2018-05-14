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Помогите детям. Русфонд 3 часа назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о шестнадцатилетнем Вите Дряннове из города Лыскова Нижегородской области.
Когда Вите было четыре года, у него обнаружили гидроцефалию мозга, поставили шунты для отвода жидкости, но началось сильное воспаление, пришлось делать операцию. В результате врачи выпилили из черепа мальчика два фрагмента. Один, справа, успешно закрыли собственной костной тканью, а дефект слева из-за воспаления не смогли. Сейчас пришло время закрыть второй дефект специальным имплантом. Операцию сделают за счет госбюджета, а вот сам имплант необходимо оплатить.
Из письма Ирины Дрянновой, мамы Вити:
"Любое падение или удар по голове для моего сына смертельно опасны. После операции у Вити осталось отверстие в черепе, которое закрывает только кожа. Когда сын родился, нам показалось, что голова у него немного больше, чем у других младенцев. Но врачи успокаивали: все в пределах нормы. А в четыре года у Вити внезапно походка стала шаткой, он часто запрокидывал голову. В районной больнице не могли понять, что происходит, и направили нас в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу (НОДКБ). Там у сына обнаружили гидроцефалию (водянку головного мозга). Витю срочно прооперировали – установили шунты для отвода лишней жидкости. А через месяц начались осложнения: образовались гематомы в правом и левом полушариях головного мозга. Чтобы удалить гематомы, врачи провели трепанацию и изъяли два фрагмента костей черепа. Один успешно закрыли собственной костной тканью. А второй, по сути, остается открытым – его закрывает только кожа, из-за воспалительного процесса установить костную пластину не удалось. После операции Витя долго и тяжело восстанавливался: у него не работали правые рука и нога. Мой мальчик почти ничего не видит. Витя заново учился ходить и говорить. Сейчас нужно закрыть дефект, сделать это можно только имплантом из специального материала. Операцию проведут за счет госбюджета, но имплант госбюджетом не оплачивается. Нам самим нужную сумму не собрать. Пожалуйста, помогите!"
Для спасения Вити Дряннова не хватает 802 451 руб.
Главный врач НОДКБ Олег Кадников (Нижний Новгород): "Вите необходимо провести реконструктивную операцию черепа. В связи со значительными размерами дефекта привычные материалы – титан, быстротвердеющие полимеры – не подходят, требуется имплант на основе гидроксиапатита – Custombone".
Внимание! Cтоимость импланта 889 700 руб.
73 597 руб. собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород".
13 652 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 802 451 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,499 млрд руб. В 2018 году (на 10 мая) собрано 564 749 967 руб., помощь получили 909 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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