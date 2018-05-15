Шанс на детство для маленькой Оли

Маленькая Оля уже пять лет борется со страшной и редкой болезнью – энцефалитом Расмуссена. У девочки частично парализована правая половина тела. Малышка с трудом манипулирует правой рукой, а ходит только с поддержкой. К сожалению, ее состояние ухудшается, а лекарства перестают помогать. Оле подарит надежду только сложная операция в Германии, но чтобы ее провести, требуется обследование. Для его оплаты не хватает 994171 рублей.

Спасите ребенку жизнь, станьте ее добрым волшебником!

ПОМОЧЬ ОЛЕ

Все началось неожиданно. Оля стала жаловаться на боль в правой ножке, когда ей было 2 года и 7 месяцев. Потом начались постоянные судороги, появился гемипарез, она стала хромать. Родители повезли ребенка к врачу в надежде, что в больнице быстро найдут решение и помогут. Первоначально поставили диагноз — эпилепсия. В областной больнице предположили, что у Оли может быть не эпилепсия, а энцефалит.

Малышка объездила все возможные больницы и прошла десятки обследований. В январе 2013 года Оля с мамой полетели в Германию на обследование. Там удалось поставить точный диагноз — энцефалит Расмуссена. Приступы проходили по-разному, появлялись новые. Оля просто падала на ровном месте. На голове и теле порезы, ушибы, шишки, синяки. Ремиссии так и не было.

В мае 2014 года Оле сказали, что ей требуется сложная операция на мозге. От того как скоро она будет проведена, зависит жизнь Оли. В настоящее время болезнью поражено только одно полушарие головного мозга. Суть операции состоит в том, чтобы отсечь распространение болезни на другое полушарие. На сегодняшний день врачи еще берутся прооперировать Олю, но хирургическое вмешательство требуется срочно.

ПОМОЧЬ ОЛЕ

Родители обратились в клинику "Шон" в Германии, поскольку она имеет передовой опыт в проведении операций пациентам с энцефалитом Расмуссена.

"Опыт немецких врачей очень большой и положительный. Я знаю детей и родителей лично, общаюсь с ними, кто прооперировался в этой клинике. У этих деток все хорошо. Диагноз очень редкий, и Оля единственный ребенок с таким диагнозом на территории Омской области", — рассказывает мама девочки Наталья.

Каждый год осенью состояние Оли ухудшается. В это время происходит огромное количество приступов. Иногда их число доходило до 90 в день, это только то, что видели родители. Оля сидела, не вставала, ничего не ела, только пила через трубочку. У нее текла слюна, и были непрекращающиеся приступы.

Оля в основном сидит, смотрит мультики, рисует левой рукой, потому что правая рука не работает. Сейчас у Оли уменьшились приступы, потому что повысили дозу лекарств. Но в результате этого она перестала ходить самостоятельно. Мама водит ее по квартире, придерживая, а на улице Оля передвигается только в коляске. Стоит ли говорить, как тяжело Оле и всей ее семье.

Родителям удалось собрать и перевести на счет клиники большую часть суммы. Общий счет на лечение – 51040 евро. Осталось собрать 994171 рубль. Драгоценное время уходит, а родители физически не могут собрать остаток. Пожалуйста, помогите подарить Оле детство.

Помочь Оле можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша":

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Гусарь Оли"