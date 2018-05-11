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Надежда Савченко 1 час назад
Савченко отказалась от адвокатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, снова отказалась от защитников. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Соловей.
Ранее адвокат Савченко Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе, объяснив решение разными взглядами на ведение защиты.
Соловей рассказал, что Савченко при нем и втором адвокате в деле, Дмитрии Бугае, Савченко "подписала отказ от всех адвокатов". Он также сообщил, что адвокаты прекратили защищать Савченко из-за "грубого вмешательства" в адвокатский процесс ее сестры Веры.
В свою очередь, Вера Савченко сообщила, что ее сестра голодает уже 50-й день.
Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале, ей грозит от 5 лет до пожизненного срока.
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