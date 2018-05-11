Тема:
Акции оппозиции 1 час назад
Песков не стал реагировать на поступок Шевченко
В Кремле не считают нужным комментировать выход Максима Шевченко из Совета по правам человека. Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, "продолжать или не продолжать свою работу" это право каждого члена Совета. Песков добавил, что на это должен реагировать глава СПЧ Михаил Федотов. Кроме того, как сообщает ТАСС, по словам Пескова, Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с Федотовым.
Ранее журналист Максим Шевченко заявил о своем выходе из Совета по правам человека Совете после протестных акций 5 мая, на которых, по его словам, протестующих избивали "полувоенные формирования", а СПЧ на это никак не отреагировал. Он рассчитывал на обсуждение этого вопроса. После того, как его мнение и требование было проигнорировано, он не посчитал возможным оставаться членом Совета.
Глава совета Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что Совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности Москвы подробную информацию об акциях, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих.
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