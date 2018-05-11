Опубликована интерактивная карта девяти кругов ада

Представители итальянской студии Alpaca Societa Cooperativa создали интерактивную карту девяти кругов ада на основе "Божественной комедии" Данте Алигьери. Авторы проекта шутят, что предлагают интернет-пользователям подготовиться к месту, куда, возможно, попадет их душа.

В подписи к каждому "району" ада сказано, за какие грехи туда можно попасть. Пользоватею также сообщают, какие знаменитости уже находятся в той или иной зоне преисподней.

Итальянцы качественно прорисовали детали на карте ада. В нем есть симпатичные черти, жарящие грешников, звери, от которых убегал Данте в начале путешествия, а также змеи и языки пламени.

Для удобства в верхней части сайта опубликован список глав поэмы, а также переченть всех персонажей, которые населяют ад. Таким образом, можно перемещаться сразу в конкретное место виртуальной преисподней.