Путин обсудит Иран с Амано и Меркель. Подготовка встречи с Трампом застопорилась

Президент РФ Владимир Путин 14 мая в Сочи до встречи с лидерами стран ЕАЭС проведет переговоры в генеральным директором МАГАТЭ, сообщил исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков. В ходе переговоры планируется обсуждение выхода США из ядерной сделки по Ирану. Ушаков подчеркнул, что этот контакт "имеет особое значение".

Россия и надеется, что Иран и дальше будет выполнять условия сделки и работает над тем, чтобы Тегеран не делал необдуманных шагов, отметил Ушаков.

18 мая Путин встретится в Сочи с федеральным канцлером Ангелой Меркель, которая посетит РФ с рабочим визитом. Путин и Меркель обсудят вопросы развития двусторонних отношений и международные проблемы.

"Тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, и внутриукраинский кризис, и все возможные и невозможные темы международной повестки дня", — пояснил Ушаков.

Он сообщил, что телефонные переговоры Путина с Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердили, что позиции всех трех сторон по выходу США из ядерной сделки идентичны. При этом переговоры президента РФ с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по этому вопросу "носили иной характер".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы это соглашение не рассыпалось, а сохранялось. Здесь мы, как вы знаете, не одиноки в таком подходе", — приводит слова Ушакова "Интерфакс".

Он также сообщил, что подготовка к встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом с 20 марта, когда обсуждалась такая возможность, не сдвинулась с места.

Трамп в ходе своего выступления в Вашингтоне говорил, что готов встретиться с Путиным в "не слишком отдаленном будущем", чтобы обсудить "гонку вооружений", которая "выходит из-под контроля".