Малобродский пробудет в реанимации еще пару дней

По результатам обследования у экс-генпродюсера "Седьмой студии" и бывшего гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского обнаружена патология сердца, а именно ишемия миокарда. Накануне он был доставлен в 20-ю больницу после ухудшения состояния.

Как уточнили "Интерфаксу" медики, установленная патология требует нахождения пациента в реанимации, по крайней мере, еще два-три дня.

Ранее сообщались, что состояние Алексея Малобродского оценивается как тяжелое. Продюсеру стало плохо в четверг после заседания Басманного суда, который отказался перевести его из СИЗО под домашний арест.

Адвокат Юлия Лахова обращалась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации ее подзащитного.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств. Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 миллиона бюджетных рублей, выделенных основанной Кириллом Серебренниковым организации на реализацию проекта "Платформа".