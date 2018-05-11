Навязчивые таксисты вне закона: в Шереметьево пришли инспекторы

Минтранс Московской области начал проверять, как соблюдаются новые правила поведения в аэропортах. Первые инспекторы уже вышли на патрулирование в аэропорт Шереметьево. Они контролируют, чтобы в воздушных гаванях находились только сотрудники авиаузла и пассажиры, а также подробно разъясняют правила поведения нарушителям. К слову, самыми злостными из них остаются навязчивые таксисты.

"В первые дни, когда мы вышли на патрулирование, осуществляли сперва патрулирование одного терминала, потом переходили в другой. Но зазывалы здесь живут своей жизнью, они знакомы, они друг друга предупреждают, поэтому на сегодняшний момент круглосуточно в каждом терминале у нас присутствует один инспектор", — рассказала Ирина Подобед, руководитель управления Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В конце апреля депутаты Мособлдумы внесли поправки в региональный Кодекс об административных нарушениях. Они коснулись трех аэропортов: Шереметьева, Домодедова и Жуковского. В частности, пассажирам, которые ожидают свой рейс, запрещено лежать на креслах, сидеть на полу, передвигаться по терминалам на велосипедах и самокатах. Из залов удаляют попрошаек и зазывал такси. Через две недели с нарушителей начнут брать штрафы.